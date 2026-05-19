Icon

الإمارات: تعاملنا مع 6 مسيرات معادية حاولت استهداف مناطق حيوية Icon البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ Icon السفارة الأمريكية تتيح التقديم على تأشيرات كأس العالم لحاملي التذاكر في المملكة Icon هيئة الحرمين ترفع جاهزية 35 ألف سجادة بأروقة المسجد الحرام Icon من “درب زبيدة” إلى طريق مكة.. رحلة تطور تاريخية نحو منظومة حديثة ومتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن Icon “هيئة الطرق” تنفذ أعمال تبريد الطرق في 3 مواقع بقطار المشاعر Icon إسبانيا: اعتقال نجل مؤسس “مانجو” للأزياء للاشتباه بتورطه في وفاة والده Icon تطبيق توكلنا يتيح استعراض تصاريح حج 1447هـ Icon الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة Icon “الشؤون الدينية” تُقيم اللقاء العلمي “جهود المملكة في رعاية المنظومة الدينية بالحرمين الشريفين” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
تيسيرًا على ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٥ مساءً
الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في الجوامع والمساجد التي يقصدها الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان لها: “تيسيرًا على ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.. وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في الجوامع والمساجد التي يقصدها الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة”.

وشملت التوجيهات أن تكون مدة الانتظار لصلاة الفجر (15) دقيقة، و(5) دقائق للظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع التأكيد على ألا تتجاوز خطبة الجمعة والصلاة (15) دقيقة؛ بما يسهم في تخفيف الزحام، وتعزيز انسيابية الحركة، وتهيئة الأجواء الإيمانية للحجاج بكل يسر وطمأنينة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ
السعودية

البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة...

السعودية
المشاعر المقدسة.. مدن ذكية عملاقة تولد خلال أيام وتعود لهدوئها بانتهاء الحج
السعودية

المشاعر المقدسة.. مدن ذكية عملاقة تولد خلال...

السعودية
أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزية الخدمات التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن
السعودية

أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزية الخدمات التشغيلية...

السعودية
“الشؤون الإسلامية” تكثّف برامج التوعية الشرعية في مصليات فنادق المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام
السعودية

“الشؤون الإسلامية” تكثّف برامج التوعية الشرعية في...

السعودية