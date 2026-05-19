الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في الجوامع والمساجد التي يقصدها الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان لها: “تيسيرًا على ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.. وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في الجوامع والمساجد التي يقصدها الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة”.

وشملت التوجيهات أن تكون مدة الانتظار لصلاة الفجر (15) دقيقة، و(5) دقائق للظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع التأكيد على ألا تتجاوز خطبة الجمعة والصلاة (15) دقيقة؛ بما يسهم في تخفيف الزحام، وتعزيز انسيابية الحركة، وتهيئة الأجواء الإيمانية للحجاج بكل يسر وطمأنينة.