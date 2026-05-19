الإمارات: تعاملنا مع 6 مسيرات معادية حاولت استهداف مناطق حيوية البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ السفارة الأمريكية تتيح التقديم على تأشيرات كأس العالم لحاملي التذاكر في المملكة هيئة الحرمين ترفع جاهزية 35 ألف سجادة بأروقة المسجد الحرام من “درب زبيدة” إلى طريق مكة.. رحلة تطور تاريخية نحو منظومة حديثة ومتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن “هيئة الطرق” تنفذ أعمال تبريد الطرق في 3 مواقع بقطار المشاعر إسبانيا: اعتقال نجل مؤسس “مانجو” للأزياء للاشتباه بتورطه في وفاة والده تطبيق توكلنا يتيح استعراض تصاريح حج 1447هـ الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة “الشؤون الدينية” تُقيم اللقاء العلمي “جهود المملكة في رعاية المنظومة الدينية بالحرمين الشريفين”
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في الجوامع والمساجد التي يقصدها الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة.
وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان لها: “تيسيرًا على ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.. وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في الجوامع والمساجد التي يقصدها الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة”.
وشملت التوجيهات أن تكون مدة الانتظار لصلاة الفجر (15) دقيقة، و(5) دقائق للظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع التأكيد على ألا تتجاوز خطبة الجمعة والصلاة (15) دقيقة؛ بما يسهم في تخفيف الزحام، وتعزيز انسيابية الحركة، وتهيئة الأجواء الإيمانية للحجاج بكل يسر وطمأنينة.
تيسيرًا على ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.. وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في الجوامع والمساجد التي يقصدها الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة.… pic.twitter.com/TE1RdIxaa3
— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) May 19, 2026