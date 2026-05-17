“الشؤون الإسلامية” تكثّف برامج التوعية الشرعية في مصليات فنادق المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٩ مساءً
المواطن- فريق التحرير

تكثّف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- تنفيذ برامجها وخدماتها التوعوية داخل مصليات الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام، تزامنًا مع توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة خلال موسم حج 1447هـ، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتوعية الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم على بصيرة وطمأنينة.
وتركّز البرامج التوعوية المقدمة في المصليات على تعزيز الوعي الشرعي لدى الحجاج وفق هدي الكتاب والسنة، من خلال الدعاة والمترجمين الذين يقدمون الدروس والكلمات الإرشادية، بمشاركة مترجمين يتحدثون عدة لغات عالمية عقب الصلوات، بما يراعي تنوع الجنسيات والثقافات، ويضمن إيصال الرسائل التوعوية بوضوح واحترافية.
وتشمل الخدمات المقدمة دروسًا يومية لشرح مناسك الحج وأحكامه، وكلمات وعظية وإرشادية تعزز القيم الإيمانية، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الحجاج المتعلقة بالعبادات والمناسك، وبيان فضائل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في إطار من التنظيم والتيسير الذي يعكس عناية المملكة بضيوف الرحمن.
وفي جانب التوعية التقنية، فعّلت الوزارة عددًا من الوسائل الرقمية الحديثة، تضمنت بث رسائل دعوية وتوعوية بعدة لغات عبر الشاشات الإلكترونية داخل المصليات، وذلك في إطار توظيف التقنية الحديثة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتجسد هذه الجهود تكامل الخدمات الميدانية والحلول التقنية الحديثة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن، بما يعزز رسالة المملكة في العناية بالحجاج ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

