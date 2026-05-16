روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب | ترامب لإيران: الوقت ينفد | الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح | الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني | أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز | المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع | القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة | وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية | العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة | ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات

الشؤون الإسلامية توزع 285 ألف مطبوعة وتوفر الاتصال المرئي للفتاوى الشرعية

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٨ مساءً
المواطن- فريق التحرير

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمكتب أعمال الوزارة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وميناء جدة الإسلامي، تنفيذ برامجها التوعوية والإرشادية لخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج، ضمن منظومة تهدف إلى توعيتهم وتيسير أدائهم للمناسك وفق هدي الكتاب والسنة.

وشملت الجهود، منذ بدء وصول الحجاج لموسم حج 1447هـ حتى اليوم، توزيع أكثر من (285) ألف مطبوعة علمية وإرشادية بعدة لغات عالمية، تضمنت كتبًا ومطبوعات شرعية وتوعوية تُعنى بأحكام الحج والعمرة والزيارة، من أبرزها: “مطوية أعمال الحج”، و”التحقيق والإيضاح”، و”دليل الحاج والمعتمر”، و”حصن المسلم”، و”المختصر في صفة الحج والعمرة والزيارة”، إلى جانب بطاقات تعريفية بالمكتبة الإلكترونية للوزارة وتطبيقاتها الرقمية.

ووفرت الوزارة أجهزة الاتصال المرئي في مواقع استقبال ضيوف الرحمن؛ لتمكين الحجاج من طرح استفساراتهم الشرعية والحصول على الفتاوى والإرشادات على مدى الساعة، عبر نخبة من الدعاة والمترجمين، بما يضمن وصول المعلومة الشرعية الصحيحة بلغات متعددة وبأسلوب ميسر.
وراعت الوزارة تنوع جنسيات الحجاج من خلال توفير المطبوعات بلغات متعددة، منها الإنجليزية، والأردية، والإندونيسية، والتركية، والبنغالية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والهوسا، والمليبارية، بما يسهم في إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية إلى ضيوف الرحمن بلغاتهم المختلفة.

وتأتي هذه الجهود ضمن البرامج الموسمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، تأكيدًا لرسالتها في نشر الوعي الشرعي وخدمة الحجاج والمعتمرين، وتعزيزًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام بضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم سالمين غانمين.

