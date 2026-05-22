الشؤون الإسلامية توفّر مترجمين بعدة لغات في ميقات ذي الحليفة لخدمة ضيوف الرحمن

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها بمنطقة المدينة المنورة، تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، عبر توفير مترجمين بعدة لغات في ميقات ذي الحليفة؛ بهدف خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم البرامج التوعوية والإرشادية بلغاتهم المختلفة.

ويعمل المترجمون على التواصل المباشر مع الحجاج بعدة لغات عالمية، لتقديم الإرشادات التوعوية، والكتيبات والمطويات التثقيفية، وشرح المناسك والأحكام الشرعية المتعلقة بالحج، بما يراعي تنوع جنسيات ضيوف الرحمن واختلاف لغاتهم، ويُسهم في إيصال الرسالة الدعوية بأساليب ميسّرة وواضحة.

وتشمل الخدمات المقدمة تعزيز الوعي الشرعي بين الحجاج، والدعوة إلى الالتزام بالمنهج الصحيح عقيدةً وعبادةً وسلوكًا، وإرشادهم إلى كيفية أداء مناسكهم على الوجه المشروع، إلى جانب الإجابة عن استفساراتهم الشرعية؛ بما يعينهم على أداء النسك بطمأنينة ويُسر.

وتأتي هذه الجهود ضمن البرامج التوعوية والدعوية التي تنفذها الوزارة خلال موسم الحج، وتسخير الإمكانات البشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية لهم منذ وصولهم إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم، بما يُسهم في تيسير رحلتهم الإيمانية، وأداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.