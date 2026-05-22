Icon

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية قطر Icon مدير الأمن العام يعلن اعتماد الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج 1447هـ Icon خيام المشاعر المقدسة.. جودة تصنيع وكفاءة تشغيل Icon مسجد الجعرانة.. شاهد تاريخي وميقات ارتبط بسيرة النبي Icon قطار الحرمين ينقل أكثر من 800 ألف راكب منذ إطلاق خطة تشغيل موسم حج 1447هـ Icon سلمان للإغاثة يوزّع 206 سلال غذائية في خان يونس بقطاع غزة Icon إضاءة المسجد الحرام.. تحول تاريخي من القناديل إلى الكهرباء Icon إقرار النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف Icon حاج بلا حقيبة.. نموذج لوجستي متكامل لتيسير رحلة ضيوف الرحمن Icon #يهمك_تعرف | صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 54 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الشؤون الإسلامية توفّر مترجمين بعدة لغات في ميقات ذي الحليفة لخدمة ضيوف الرحمن

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٢ مساءً
الشؤون الإسلامية توفّر مترجمين بعدة لغات في ميقات ذي الحليفة لخدمة ضيوف الرحمن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها بمنطقة المدينة المنورة، تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، عبر توفير مترجمين بعدة لغات في ميقات ذي الحليفة؛ بهدف خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم البرامج التوعوية والإرشادية بلغاتهم المختلفة.
ويعمل المترجمون على التواصل المباشر مع الحجاج بعدة لغات عالمية، لتقديم الإرشادات التوعوية، والكتيبات والمطويات التثقيفية، وشرح المناسك والأحكام الشرعية المتعلقة بالحج، بما يراعي تنوع جنسيات ضيوف الرحمن واختلاف لغاتهم، ويُسهم في إيصال الرسالة الدعوية بأساليب ميسّرة وواضحة.
وتشمل الخدمات المقدمة تعزيز الوعي الشرعي بين الحجاج، والدعوة إلى الالتزام بالمنهج الصحيح عقيدةً وعبادةً وسلوكًا، وإرشادهم إلى كيفية أداء مناسكهم على الوجه المشروع، إلى جانب الإجابة عن استفساراتهم الشرعية؛ بما يعينهم على أداء النسك بطمأنينة ويُسر.
وتأتي هذه الجهود ضمن البرامج التوعوية والدعوية التي تنفذها الوزارة خلال موسم الحج، وتسخير الإمكانات البشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية لهم منذ وصولهم إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم، بما يُسهم في تيسير رحلتهم الإيمانية، وأداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة
السعودية

منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة تعزّز...

السعودية