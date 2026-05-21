الشؤون الإسلامية تُسيّر أكثر من 50 رحلة ترددية يوميًا لنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المسجد الحرام

سخّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منظومة نقل ترددي متكاملة لخدمة المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عبر تشغيل أكثر من 50 رحلة يوميًا على مدار الساعة؛ لنقل الضيوف من مقار سكنهم في مكة المكرمة إلى المسجد الحرام ذهابًا وإيابًا، بما ييسّر أداء المناسك والصلوات بكل راحة وطمأنينة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة الخدمات التشغيلية والتنظيمية التي تنفذها الوزارة خلال موسم حج 1447هـ؛ بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف البرنامج، ورفع كفاءة التنقل بين مواقع السكن والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، بما يواكب الجهود المتكاملة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتُنفذ الرحلات عبر حافلات مجهزة وفق أعلى المواصفات الفنية والخدمية، ضمن مسارات محددة جرى تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لضمان انسيابية الحركة وتحقيق مستويات عالية من التنظيم والسلامة والراحة للمستضافين.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية تقديم خدماتها المتنوعة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، ضمن منظومة متكاملة تشمل الجوانب التنظيمية والتوعوية والإثرائية والخدمية، بما يُسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية للمستضافين وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يُسر وسكينة.