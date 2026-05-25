الشؤون الإسلامية تُطلق البرنامج الدعوي بمسجد الخيف في مشعر منى

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٧ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، اليوم، البرنامج الدعوي بمسجد الخيف في مشعر منى، وذلك ضمن البرامج الدعوية والإرشادية التي تنفذها الوزارة خلال موسم حج 1447هـ.


وشهد البرنامج عقب صلاة الظهر إقامة محاضرة دعوية بعنوان “توجيهات ونصائح لضيوف الرحمن”، قدّمها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد الونيس، تناول خلالها عددًا من التوجيهات الإيمانية والإرشادات الشرعية المتعلقة بأداء مناسك الحج، وأهمية الإخلاص لله تعالى، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، واتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، والتحلي بالأخلاق الحسنة والتعاون بين الحجاج؛ بما يعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
ويأتي البرنامج ضمن منظومة البرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها الوزارة في المشاعر المقدسة؛ بهدف توعية الحجاج بأحكام المناسك، وتعزيز الوعي الشرعي، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وفق هدي الكتاب والسنة.

