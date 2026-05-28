الشؤون الإسلامية تُقيم حفل معايدة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وذلك في مقر إقامة الضيوف بمشعر منى، بحضور مشاركين من (104) دول حول العالم.

وتبادل ضيوف البرنامج التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، في أجواء إيمانية سادها الود والتآخي، كما شهد الحفل فعالية احتفالية بمناسبة العيد، تعكس قيم الألفة والتآخي بين ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.



وأعرب الضيوف عن سعادتهم بما وجدوه من حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والرعاية المتكاملة منذ وصولهم إلى المملكة، مشيدين بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحجاج والعناية بهم في مختلف المشاعر المقدسة.

ورفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يجزي قيادتها خير الجزاء على ما تقدمه من خدمات للإسلام والمسلمين.