“الشؤون الإسلامية” تُهيّئ 71 جامعًا ومصلى بمنطقة تبوك لصلاة عيد الأضحى

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ مساءً
المواطن- فريق التحرير

هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، ممثلًا بإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظات الوجه وأملج وتيماء، عدد (71) جامعًا ومصلى، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لصلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ، من خلال تنفيذ جولات ميدانية للتأكد من جاهزيتها واستكمال أعمال التهيئة والصيانة اللازمة.

وشملت الأعمال تنفيذ جولات صيانة لأجهزة التكييف، ومعالجة الأعطال، وفحص أنظمة الإنارة والكهرباء، إلى جانب العناية بفرش المصليات والتأكد من نظافتها؛ بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للمصلين ورفع مستوى الخدمات المقدمة في بيوت الله.

