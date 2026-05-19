كفاءة تشغيلية وتقنية عالية في الحرمين الشريفين لموسم حج 1447هـ | قوات الدفاع المدني بالحج تواصل الجولات الرقابية بمشعر عرفات | منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة | الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون | دليل متكامل لحجاج الداخل.. إرشادات وخدمات لتيسير أداء المناسك | رسائل صوتية من مكة إلى العالم تختصر مشاعر اللحظة الأولى في المسجد الحرام | بيان صيني روسي يحذر من تداعيات القبة الذهبية الأميركية | أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السابعة | الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5% | إنجاز سعودي مشرّف.. مشتركات مشروع ابتكارات يحصدن الجوائز في معرض ITEX الدولي

الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تطلق مبادرة “ترحاب” خلال موسم الحج

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أطلقت الشؤون الدينية النسائية بالمسجد النبوي، مبادرة “ترحاب” خلال الموسم الأول لحج 1447هـ؛ بهدف الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن من الزائرات، عبر برامج ترحيبية وإنسانية تُبرز كرم الضيافة وخصوصية المكان، ضمن منظومة الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد النبوي.
وتتضمن المبادرة استقبال الزائرات والترحيب بهن قبل إتمام فريضة الحج، وتقديم الضيافة والهدايا والمحتوى الإثرائي بعدة لغات، تعبيرًا عن مشاعر الحفاوة، مع الدعاء لهن بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، بما يسهم في تعزيز التجربة الإيمانية وإثراء الوعي الديني والمعرفي للزائرات.
وتأتي المبادرة ضمن الخطة التشغيلية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في إطار سلسلة من المبادرات التوعوية والإرشادية الهادفة إلى تقديم خدمات نوعية تعزز رسالة المسجد النبوي الدينية والإنسانية، وتواكب احتياجات الزائرات خلال موسم الحج.
وتعكس هذه الجهود العناية التي توليها المملكة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وحرصها على توفير تجربة متكاملة لضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

 

