الشؤون الدينية تفعّل برنامج دلالة وتبيان لإرشاد ضيوف الرحمن بعدة لغات خلال حج 1447

فعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, برنامج “دلالة وتبيان” ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ,

تعزيز التوعية الشرعية

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التوعية الشرعية وإثراء تجربة ضيوف الرحمن المعرفية والإيمانية، عبر توزيع الكتيبات والمطويات الدعوية والإرشادية داخل المسجد الحرام وساحاته بعدة لغات عالمية، وذلك في إطار جهود الرئاسة لتقديم منظومة توعوية متكاملة تُسهم في توجيه الحجاج وإرشادهم إلى أحكام المناسك والآداب الشرعية وفق منهج الوسطية والاعتدال، بما يعزز الرسالة الدينية والتوعوية للحرمين الشريفين.

وأكدت الرئاسة أن برنامج “دلالة وتبيان” يُجسد توجهاتها نحو تعزيز الوصول العالمي للرسالة الدينية للحرمين الشريفين، عبر تقديم محتوى توعوي وإرشادي متعدد اللغات، يسهم في تحسين وإثراء تجربة القاصدين الدينية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرة إلى أن البرنامج مواكبًا للكثافة التي يشهدها المسجد الحرام خلال موسم الحج، ويوفّر محتوى دعويًا وشرعيًا موثوقًا بعدة لغات؛ لتلبية احتياجات الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات، وتمكينهم من أداء مناسكهم على بصيرة وطمأنينة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالسلوكيات والآداب الإسلامية داخل الحرمين الشريفين.

ويستند البرنامج إلى توفير مراجع شرعية ورقية موثوقة يسهل على الحجاج حملها والرجوع إليها أثناء أداء المناسك، بما يواكب تنوع احتياجاتهم المعرفية المتعلقة بأحكام الحج والعمرة والإرشادات التعبدية والسلوكية، ضمن منظومة خدمات دينية متكاملة تقدمها الرئاسة خلال موسم حج 1447هـ.