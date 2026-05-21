الشيخ السليمان: تكامل العمل الأمني يعزز الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج

أكّد الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء، تكامل العمل الأمني في تحقيق الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة بالتواصل الفاعل ونشر المعلومات الرسمية والموثوقة.
ونوّه عضو هيئة كبار العلماء بما تبذله وزارة الداخلية والجهات الحكومية من جهود عظيمة في تعزيز الوعي بالتعليمات والإجراءات التنظيمية للحج، بما ينعكس على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وسرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات الميدانية، والمحافظة على أمن الحشود وإدارتها باحترافية عالية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في ندوة “التوجيه في الحج” بنسختها الثانية، التي أقامتها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية في نادي وزارة الداخلية بمنطقة مكة المكرمة، بحضور معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأستاذ محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة.