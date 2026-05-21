الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج تمثّل نموذجًا عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكّد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أن تجربة المملكة في الحج تمثّل أنموذجًا عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن وفق قيم إنسانية ووطنية مستدامة، وذلك لما يمتلكه العاملون في منظومة الحج والعمرة من ثقافة إتقان ومسؤولية، بما يعكس الهوية السعودية.

وأضاف أنّ خدمة الحجاج رسالة وطنية وشرف يرتبط بقيم القيادة والمجتمع السعودي، وباستدامة قيم الكرم والعناية والاحترام في تجربة الحاج منذ وصوله المملكة حتى مغادرته.

وأشار الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إلى ما يقدمه توظيف التقنية والخدمات الذكية من تجربة أكثر جودة وكفاءة لضيوف الرحمن، منوهًا بالتكامل بين الجهات الحكومية في خدمة الحجاج بروح وطنية موحدة.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في ندوة “التوجيه في الحج” بنسختها الثانية، التي أقامتها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية في نادي وزارة الداخلية بمنطقة مكة المكرمة، بحضور معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأستاذ محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة.

