الشيخ علي الحذيفي خطيبًا ليوم عرفة من مسجد نمرة

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاثنين، تكليف الشيخ علي الحذيفي إمامُ وخطيبُ المسجد النبوي؛ خطيبًا ليوم عرفة لعام 1447هـ من مسجد نمرة.

الاستعداد لموسم الحج

وفي وقت سابق، أعلن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها أكملت استعداداتها لموسم حج هذا العام، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتقديم خدمات آمنة وميسرة لضيوف الرحمن.