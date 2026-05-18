الشيخ علي الحذيفي خطيبًا ليوم عرفة من مسجد نمرة

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاثنين، تكليف الشيخ علي الحذيفي إمامُ وخطيبُ المسجد النبوي؛ خطيبًا ليوم عرفة لعام 1447هـ من مسجد نمرة.
وفي وقت سابق، أعلن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها أكملت استعداداتها لموسم حج هذا العام، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتقديم خدمات آمنة وميسرة لضيوف الرحمن.
فضيلةُ الشيخ الدكتور #علي_الحذيفي إمامُ وخطيبُ #المسجد_النبوي خطيبًا ليوم عرفة لعام ١٤٤٧هـ من مسجد نمرة.#خطبة_عرفة #الحج_1447 #حياكم_الله
— رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) May 18, 2026