الشيخ علي الحذيفي في خطبة يوم عرفة: لا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعارات سياسية بل خضوع لله واتباع لنبيه

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي وخطيب يوم عرفة فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي، بمسجد نمرة، أن من تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات.

وقال: أيها الناس عليكم بتقوى الله فبها نجاة العبد في آخرته، وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة اللّٰه وحده وترك دعاء غيره.

وتابع: لا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعارات سياسية ونداءات حزبية بل خضوع لله واتباع لنبيه في الظاهر والباطن.