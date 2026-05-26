حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بمسجد نمرة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جورجيا الشيخ علي الحذيفي في خطبة يوم عرفة: لا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعارات سياسية بل خضوع لله واتباع لنبيه منظومة المياه توزع أكثر من 6.4 ملايين متر مكعب في مكة والمشاعر حتى يوم التروية وزارة الحج: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات من آل الشيخ إلى الحذيفي.. تسلسل تاريخي لخطباء عرفة منذ 1377هـ توافد ضيوف الرحمن إلى مسجد نمرة للاستماع إلى خطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر خطوات إنقاذ المصابين بالإجهاد الحراري خلال الحج لتخفيف حرارة الأجواء.. مشاهد لرذاذ الماء والتشجير في مشعر عرفات دعوات وابتهالات تملأ جبل الرحمة صباح يوم عرفة
أكد إمام وخطيب المسجد النبوي وخطيب يوم عرفة فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي، بمسجد نمرة، أن من تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات.
وقال: أيها الناس عليكم بتقوى الله فبها نجاة العبد في آخرته، وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة اللّٰه وحده وترك دعاء غيره.
وتابع: لا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعارات سياسية ونداءات حزبية بل خضوع لله واتباع لنبيه في الظاهر والباطن.
