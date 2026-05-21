الصادرات السعودية تقفز 21.5% بدعم ارتفاع النفط في مارس 2026

هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر رياح نشطة على منطقة حائل حتى السابعة بلدي+ تحدّث أكثر من 11,800 موقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل تجربة الحجاج أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية تحذير من صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق مضيق هرمز طفلة سورية تعيد 12 ألف دولار لصاحبها وتتصدر مواقع التواصل الذهب يحافظ على استقراره عند 4543 دولارًا للأوقية فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة حوارية بعنوان صعود أبها والأثر الإعلامي بعد سنوات من النزاعات.. شيرين تتصالح مع شقيقها وتوقف ملاحقته قضائيًا رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 21.5% خلال مارس 2026، لتصل إلى 115.226 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مدفوعة بارتفاع قوي في الصادرات البترولية.
ووفق البيانات الصادرة اليوم الخميس، ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 37.4% إلى 92.503 مليار ريال، ما رفع مساهمتها في إجمالي الصادرات إلى 80.3% خلال مارس 2026، مقارنة بـ71% في الشهر ذاته من العام الماضي.
في المقابل، تراجعت الصادرات غير البترولية – شاملة إعادة التصدير – بنسبة 17.3% على أساس سنوي، فيما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 27% لتبلغ 13.506 مليار ريال.
وسجلت السلع المعاد تصديرها ارتفاعًا بنسبة 2.5% لتصل إلى 9.217 مليار ريال، بدعم من نمو صادرات “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها” بنسبة 51.1%، والتي شكّلت 62.4% من إجمالي إعادة التصدير.
وعلى صعيد الواردات، انخفضت بنسبة 24.8% خلال مارس 2026 لتسجل نحو 57.78 مليار ريال، فيما قفز الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 218.9% ليصل إلى 57.44 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.