الصادرات السعودية تقفز 21.5% بدعم ارتفاع النفط في مارس 2026

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 21.5% خلال مارس 2026، لتصل إلى 115.226 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مدفوعة بارتفاع قوي في الصادرات البترولية.

ووفق البيانات الصادرة اليوم الخميس، ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 37.4% إلى 92.503 مليار ريال، ما رفع مساهمتها في إجمالي الصادرات إلى 80.3% خلال مارس 2026، مقارنة بـ71% في الشهر ذاته من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت الصادرات غير البترولية – شاملة إعادة التصدير – بنسبة 17.3% على أساس سنوي، فيما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 27% لتبلغ 13.506 مليار ريال.

وسجلت السلع المعاد تصديرها ارتفاعًا بنسبة 2.5% لتصل إلى 9.217 مليار ريال، بدعم من نمو صادرات “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها” بنسبة 51.1%، والتي شكّلت 62.4% من إجمالي إعادة التصدير.

وعلى صعيد الواردات، انخفضت بنسبة 24.8% خلال مارس 2026 لتسجل نحو 57.78 مليار ريال، فيما قفز الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 218.9% ليصل إلى 57.44 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

