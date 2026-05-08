27 مركزًا موسميًا للدفاع المدني على طرق ومنافذ الحج الصحة العالمية: انتشار فيروس هانتا بين السكان منخفض للغاية خيام كدانة الخيف.. تطويرٌ يعزز جودة إسكان الحجاج في مشعر منى ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء مواقف الرياض تُفعّل المواقف المدارة المجانية في حيّي المغرزات والنزهة الإمارات تسجل 3 إصابات بعد اعتراض صاروخين باليستيين و3 مسيرات إيرانية إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو كوكايين في ميناء جدة الإسلامي خطيب المسجد النبوي: شعائر الإسلام لا تقام إلا في ظل الأمن ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أكدت منظمة الصحة العالمية أن انتشار فيروس “هانتا” بين السكان منخفض للغاية، مشيرة إلى أنه لا يشكل وضعًا مشابهًا لجائحة كوفيد 19.
وقالت المنظمة إن انتقال الفيروس يتطلب مخالطة وثيقة ومطولة، مبينة أن نتائج فحوصات العديد من المخالطين جاءت سلبية، ما يشير إلى محدودية العدوى البشرية.
وسجلت ثماني حالات إصابة مرتبطة بسلالة ” الأنديز” النادرة، بينها ثلاث وفيات، فيما تواصل السلطات الصحية الدولية عمليات تتبع المخالطين بالتعاون مع عدة دول أوربية وأفريقية وأمريكية لاتينية.