الصحة العالمية: انتشار فيروس هانتا بين السكان منخفض للغاية

الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٨ مساءً
المواطن - واس

أكدت منظمة الصحة العالمية أن انتشار فيروس “هانتا” بين السكان منخفض للغاية، مشيرة إلى أنه لا يشكل وضعًا مشابهًا لجائحة كوفيد 19.

وقالت المنظمة إن انتقال الفيروس يتطلب مخالطة وثيقة ومطولة، مبينة أن نتائج فحوصات العديد من المخالطين جاءت سلبية، ما يشير إلى محدودية العدوى البشرية.

وسجلت ثماني حالات إصابة مرتبطة بسلالة ” الأنديز” النادرة، بينها ثلاث وفيات، فيما تواصل السلطات الصحية الدولية عمليات تتبع المخالطين بالتعاون مع عدة دول أوربية وأفريقية وأمريكية لاتينية.

