الصحة العالمية تبقي على تقييم “منخفض الخطورة” لفيروس هانتا

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٣ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد، أنها تُبقي على تقييمها لتفشي فيروس هانتا بوصفه “منخفض الخطورة”، وذلك مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا.
وقال بيان صادر عن المنظمة: “أُعيد تقييم المخاطر على الصحة العامة بناءً على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة”.
وأضاف “على الرغم من احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة”.
ومن المتوقع أن ترسو سفينة “ام في هونديوس” في ميناء روتردام الهولندي بين الساعة العاشرة صباحًا (08,00 ت غ) ومنتصف نهار الاثنين، وفقًا لمسؤولين، قبل إنزال الركاب الـ27 المتبقين على متنها، وبينهم 25 من أفراد الطاقم واثنان من الطاقم الطبي.

