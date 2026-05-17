الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي “إيبولا” في هذه الدول

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وأوضحت أن المدير العام للمنظمة تيدروس جيبريسوس قرر أن المرض في الدولتين يشكل حالة طوارئ صحية عامة ويثير قلقًا دوليًا، لكنه لا يرقى لمعايير طوارئ الجائحة.

وذكرت أن الهدف من هذا الإعلان هو وضع الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى وحشد الدعم من المجتمع الدولي.