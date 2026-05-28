Icon

الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة Icon القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء Icon الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو Icon واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين Icon أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان Icon العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات Icon شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة Icon وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا Icon السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٥ مساءً
الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ذكرت منظمة الصحة العالمية في منشور على منصة “إكس”، اليوم الخميس، أنها تعمل بالشراكة مع المنظمة المعنية بالبحوث الطبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية على زيادة قدرات تشخيص الإصابة بفيروس إيبولا في البلاد للمساعدة في احتواء سريع لتفشي المرض.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن هذا المسعى يأتي بهدف تعزيز شبكة المختبرات لتقديم بيانات في الوقت الفعلي وسرعة تحديد الحالات المؤكدة وإنقاذ الأرواح.

وأعلن غيبريسوس أنه سيتوجّه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم زملائه في مكافحة تفشي فيروس إيبولا، مبدياً ثقته في قدرتهم على مواجهة الفيروس.

وسجلت منظمة الصحة العالمية استناداً إلى أحدث إحصاءاتها حتى 24 مايو ، 10 وفيات مؤكدة و223 حالة وفاة مشتبه بها بإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في منتصف الشهر الجاري، من أصل أكثر من ألف حالة مؤكدة ومشتبه بها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد