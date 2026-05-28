الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو

ذكرت منظمة الصحة العالمية في منشور على منصة “إكس”، اليوم الخميس، أنها تعمل بالشراكة مع المنظمة المعنية بالبحوث الطبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية على زيادة قدرات تشخيص الإصابة بفيروس إيبولا في البلاد للمساعدة في احتواء سريع لتفشي المرض.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن هذا المسعى يأتي بهدف تعزيز شبكة المختبرات لتقديم بيانات في الوقت الفعلي وسرعة تحديد الحالات المؤكدة وإنقاذ الأرواح.

وأعلن غيبريسوس أنه سيتوجّه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم زملائه في مكافحة تفشي فيروس إيبولا، مبدياً ثقته في قدرتهم على مواجهة الفيروس.

وسجلت منظمة الصحة العالمية استناداً إلى أحدث إحصاءاتها حتى 24 مايو ، 10 وفيات مؤكدة و223 حالة وفاة مشتبه بها بإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في منتصف الشهر الجاري، من أصل أكثر من ألف حالة مؤكدة ومشتبه بها.