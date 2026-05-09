معظم حالات الإصابة بفيروس هانتا بسبب الاتصال بالقوارض المصابة

السبت ٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٢ مساءً
الصحة العالمية توضح مدى خطورة فيروس هانتا وسبب انتشاره
المواطن- فريق التحرير

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه قد يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا، فيما يتعلق بسفينة الرحلات البحرية التي أصيبت بالفيروس، لكن الخطر على الصحة العامة “منخفض”.

مدى خطورة فيروس هانتا

وأضاف “تيدروس عن تأكيد حالتي إصابة إضافيتين بفيروس هانتا مرتبطتين بالسفينة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ثماني حالات، من بينها ثلاث حالات مشتبه بها، مضيفًا أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم”.

سبب انتشار فيروس هانتا

وتنتج معظم حالات الإصابة بفيروس هانتا عن الاتصال بالقوارض المصابة أو بولها أو فضلاتها أو لعابها.

وأظهرت الفحوصات وجود فيروس الأنديز، وهو نوع محدد من فيروس هانتا، في العديد من الحالات. وقد سُجِّل انتقال محدود لهذا الفيروس من إنسان إلى آخر في أمريكا الجنوبية.

وتابع تيدروس أن فترة حضانة فيروس الأنديز يمكن أن تصل إلى ستة أسابيع، فيما أكدت ماريا فان كيركوف، مديرة إدارة الأوبئة والجائحات في منظمة الصحة العالمية، أن الوضع الحالي “ليس بداية لجائحة كوفيد-19”. وأضافت أن هذا تفشٍّ على متن سفينة، وأن هناك “منطقة محصورة”.

