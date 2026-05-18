الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
الصحة تدعم ضيوف الرحمن باستشارات طبية افتراضية على مدار الساعة
المواطن - واس

كشفت وزارة الصحة، ممثلةً في مستشفى صحة الافتراضي، استمرار تقديم خدمات الاستشارات الطبية الافتراضية خلال موسم حج 1447هـ، بما يعزز سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، ويمكّن ضيوف الرحمن من الحصول على التوجيه الطبي في الوقت المناسب، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030.
يأتي ذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة يقودها مستشفى صحة الافتراضي، تتيح تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد عبر عدة قنوات، تشمل الرقم الموحد (937)، وتطبيق “صحتي”، إضافة إلى منصة إكس (X)، بما يمكّن الحجاج من الاستفادة من الخدمات الصحية دون الحاجة إلى مراجعة المنشآت الصحية حضوريًا، ويسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتقليل الضغط على المرافق الصحية في المشاعر المقدسة.
وأوضحت الوزارة أن خدمات مركز الاتصال (937) تُقدَّم بسبع لغات عالمية تشمل العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والفارسية، والأوردو، والإندونيسية، بما يسهم في تيسير التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات، فيما يتيح تطبيق “صحتي” الحصول على استشارات طبية فورية عبر وسائل متعددة (صوتية، مرئية، كتابية)، مع إمكانية مشاركة التقارير الطبية، ومناقشة نتائج الفحوصات، وإصدار الوصفات الطبية إلكترونيًا.
وفي إطار دعم الخدمات الصحية ميدانيًا، يقدّم مستشفى صحة الافتراضي استشارات تخصصية عن بُعد للمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر خدمة “استشر بلس”، باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب دعم حملات الحجاج الداخلية والخارجية، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع جودة الرعاية المقدمة خلال الموسم، فيما تأتي هذه الجهود ضمن منظومة صحية رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز تجربة الحاج الصحية، من خلال تقديم خدمات مرنة وسهلة الوصول، تواكب احتياجات الحشود، وتضمن تقديم رعاية آمنة وفعّالة خلال أداء المناسك.

