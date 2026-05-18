الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 حالات إجهاد حراري بين حجاج بيت الله الحرام حتى الأول من شهر ذي الحجة، مؤكدة جاهزية الفرق الطبية للتعامل الفوري مع الحالات ضمن منظومة ميدانية متكاملة تعمل على سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التدخل الطبي في مختلف المواقع.

وأوضحت الوزارة أن مركز الاتصال الموحد (937) استقبل أكثر من 11,575 اتصالًا منذ بداية موسم الحج، في إطار الجهود الصحية المستمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الدعم والإرشاد الطبي على مدار الساعة.

كما أشارت إلى تنفيذ 7 عمليات قلب مفتوح و87 عملية قسطرة قلبية حتى الأول من ذي الحجة، ضمن الخدمات التخصصية المقدمة للحجاج عبر المنشآت الصحية المشاركة في موسم الحج.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن منذ انطلاق موسم حج 1447هـ وحتى اليوم الأول من ذي الحجة تجاوز 121,626 خدمة صحية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية والحفاظ على سلامة الحجاج.