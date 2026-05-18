الصحة تعزّز جاهزيتها الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ

ضمن استعداداتها المبكرة لموسم حج 1447هـ، تواصل وزارة الصحة تطوير منظومتها الصحية الرقمية، عبر التوسع في تقديم الخدمات الطبية الافتراضية، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الصحية، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030.

ويواصل مستشفى صحة الافتراضي دوره في دعم المنظومة الصحية، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية الافتراضية؛ لتعزيز كفاءة التشخيص، وتسريع الاستجابة، وتيسير وصول الحجاج إلى الخدمات الصحية دون الحاجة إلى التنقل، وتشمل: دعم التشخيص الطبي عبر تقنيات الأشعة الافتراضية، وتحليل الصور الطبية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إصدار تقارير دقيقة وفورية تدعم اتخاذ القرار السريري، إلى جانب تقديم خدمات متقدمة لتشخيص السكتات الدماغية عن بُعد، بما يسهم في تسريع التدخل الطبي وتقليل المضاعفات.

ويقدّم المستشفى خدمات المتابعة الصحية عن بُعد عبر خدمة “رفيق رحلتك”، من خلال أجهزة استشعار ذكية تمكّن الكوادر الطبية من متابعة المؤشرات الحيوية للحجاج بشكل مستمر، والتنبؤ المبكر بأي تراجع في الحالة الصحية، بما يعزز سلامة المرضى ويرفع جودة الرعاية الصحية المقدمة، إضافة إلى إسهام الخدمات الافتراضية في دعم أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، من خلال إتاحة الاستشارات الفورية للأطباء، بما يعزز سرعة الفرز الطبي ودقة اتخاذ القرارات العلاجية، ودعم الفرق الميدانية في التعامل مع الحالات الطارئة عبر تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد، ومساندة مدن واستراحات الحجاج في المنافذ البرية، بما يعزز جاهزية الخدمات الصحية ويرفع كفاءة الاستجابة خلال الموسم.

وتوفّر الوزارة قنوات متعددة للاستشارات الطبية الفورية على مدار الساعة، عبر مركز الاتصال الموحد (937) والمنصات الرقمية، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب، ويسهم في تخفيف الضغط على المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، فيما تأتي هذه الجهود ضمن منظومة صحية رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز تجربة الحاج الصحية، من خلال تقديم خدمات مرنة وسهلة الوصول، تواكب احتياجات الحشود، وتضمن أعلى معايير الجودة والسلامة خلال أداء المناسك، ويجسّد هذا التكامل بين التقنيات الحديثة والخدمات الصحية الميدانية التزام المملكة بتقديم نموذج متقدم في إدارة الحشود الصحية، بما يعكس عنايتها بضيوف الرحمن، ويؤكد جاهزيتها لتوفير موسم حج آمن وصحي.