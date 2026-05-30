Icon

مشاركة سعودية رفيعة في عزاء عبدربه منصور هادي تؤكد مكانته لدى المملكة وقيادتها Icon في رحاب البيت العتيق.. ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة Icon إطلاق مبادرة روّاد طيبة لإثراء تجربة زوار المسجد النبوي Icon الصحة تعلن نجاح أعمالها في حج 1447هـ بتقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة لضيوف الرحمن Icon الأسواق الشعبية بنجران تستقطب الزوار خلال إجازة عيد الأضحى Icon وزارة الداخلية: انتهى موسم الحج بنجاح.. وبقي الأثر يقصه الرواة ويكتبه التاريخ Icon خالد بن سلمان ينقل تعازي القيادة في وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي Icon وسمية الكليب نائبًا للرئيس التنفيذي بالمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف Icon السديس يُعلن نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج وأكثر من 6.8 ملايين مستفيد من الخدمات الإثرائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الصحة تعلن نجاح أعمالها في حج 1447هـ بتقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة لضيوف الرحمن

السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٤ مساءً
الصحة تعلن نجاح أعمالها في حج 1447هـ بتقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة لضيوف الرحمن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح أعمال موسم حج 1447هـ، بعد موسم جسّد ريادة المملكة عالميًا في طب الحشود، دون رصد أي تفشيّات وبائية أو مؤثرات على الصحة العامة بين الحجاج -ولله الحمد-، حيث قدّمت المنظومة أكثر من (2,500,000) خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج حتى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، عبر جاهزية متكاملة جمعت بين الكفاءة التشغيلية، والتكامل المؤسسي، والتقنيات الحديثة، لتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وجودة وابتكارًا لضيوف الرحمن.

وكشفت بيانات الوزارة عن وصول إجمالي المستفيدين من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة إلى (114,889) مستفيدًا، فيما استقبلت أقسام الطوارئ (58,462) حالة، وراجَع العيادات الخارجية (29,846) مستفيدًا، إلى جانب تنويم (8,342) حالة في المستشفيات، وإجراء (410) عمليات جراحية، منها (323) عملية قسطرة قلبية و(33) عملية قلب مفتوح، في أرقام تعكس حجم الجاهزية الطبية المتقدمة التي سخّرتها المملكة لخدمة الحجاج.

فيما كثّفت المنظومة الصحية جهودها التوعوية والوقائية والعلاجية، حيث قدمت أكثر من (292,585) خدمة وقائية، إلى جانب استقبال أكثر من (1,001,468) اتصالًا عبر مركز الاتصال الموحد (937)، الذي قدّم خدماته الصحية والاستشارية بـ7 لغات وعلى مدى الساعة.

وشهد موسم الحج هذا العام توظيف تقنيات نوعية، من أبرزها استخدام الطائرات بدون طيار “الدرون” لتسريع الإمداد الطبي ونقل الأدوية والمستلزمات، إلى جانب توسيع خدمات الطب الاتصالي والأنظمة الرقمية لدعم الفرق الميدانية وتعزيز سرعة اتخاذ القرار الطبي عبر مستشفى صحة الافتراضي، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية باستخدام تقنيات الروبوتات الطبية، وتوظيف الساعات الذكية لمتابعة المؤشرات الحيوية عن بُعد للحجاج الذين تتطلب حالتهم الصحية ذلك، بما يجسّد قدرة المنظومة الصحية على تطوير حلول مبتكرة ترتقي بتجربة ضيوف الرحمن عامًا بعد عام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من مليون خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن حتى 7 ذي الحجة
السعودية

أكثر من مليون خدمة صحية قدّمتها المنظومة...

السعودية
ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في مشعر مزدلفة
السعودية

ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في...

السعودية
البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن
السعودية

البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية...

السعودية
التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.. منظومة رقمية متقدمة تدير موسم حج بكفاءة عالية
السعودية

التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.. منظومة رقمية...

السعودية
المرأة السعودية تقدم دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام
السعودية

المرأة السعودية تقدم دورها الريادي في خدمة...

السعودية
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
السعودية

“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة...

السعودية
الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاجّ وحاجَّة
السعودية

الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ...

السعودية
الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة
السعودية

الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر...

السعودية