الصحة تعلن نجاح أعمالها في حج 1447هـ بتقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة لضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح أعمال موسم حج 1447هـ، بعد موسم جسّد ريادة المملكة عالميًا في طب الحشود، دون رصد أي تفشيّات وبائية أو مؤثرات على الصحة العامة بين الحجاج -ولله الحمد-، حيث قدّمت المنظومة أكثر من (2,500,000) خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج حتى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، عبر جاهزية متكاملة جمعت بين الكفاءة التشغيلية، والتكامل المؤسسي، والتقنيات الحديثة، لتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وجودة وابتكارًا لضيوف الرحمن.

وكشفت بيانات الوزارة عن وصول إجمالي المستفيدين من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة إلى (114,889) مستفيدًا، فيما استقبلت أقسام الطوارئ (58,462) حالة، وراجَع العيادات الخارجية (29,846) مستفيدًا، إلى جانب تنويم (8,342) حالة في المستشفيات، وإجراء (410) عمليات جراحية، منها (323) عملية قسطرة قلبية و(33) عملية قلب مفتوح، في أرقام تعكس حجم الجاهزية الطبية المتقدمة التي سخّرتها المملكة لخدمة الحجاج.

فيما كثّفت المنظومة الصحية جهودها التوعوية والوقائية والعلاجية، حيث قدمت أكثر من (292,585) خدمة وقائية، إلى جانب استقبال أكثر من (1,001,468) اتصالًا عبر مركز الاتصال الموحد (937)، الذي قدّم خدماته الصحية والاستشارية بـ7 لغات وعلى مدى الساعة.

وشهد موسم الحج هذا العام توظيف تقنيات نوعية، من أبرزها استخدام الطائرات بدون طيار “الدرون” لتسريع الإمداد الطبي ونقل الأدوية والمستلزمات، إلى جانب توسيع خدمات الطب الاتصالي والأنظمة الرقمية لدعم الفرق الميدانية وتعزيز سرعة اتخاذ القرار الطبي عبر مستشفى صحة الافتراضي، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية باستخدام تقنيات الروبوتات الطبية، وتوظيف الساعات الذكية لمتابعة المؤشرات الحيوية عن بُعد للحجاج الذين تتطلب حالتهم الصحية ذلك، بما يجسّد قدرة المنظومة الصحية على تطوير حلول مبتكرة ترتقي بتجربة ضيوف الرحمن عامًا بعد عام.