الصحة تفعّل 30 وحدة صحية في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

فعّلت وزارة الصحة (30) وحدة صحية منها (26) وحدة صحية بمشعر مزدلفة و(4) وحدات صحية موزعة على امتداد الجمرات والحرم، خدمةً لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ؛ بهدف تعزيز التغطية الصحية، وتسريع الوصول للخدمات الصحية، ضمن جهود المنظومة الصحية لتقديم رعاية صحية متكاملة لضيوف الرحمن، تنسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقَين عن رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

وتقدم الوحدات الصحية خدمات علاجية للحجاج تشمل التعامل مع حالات ضربات الشمس، والإجهاد الحراري والبدني، والإصابات الجلدية والتسلخات، إلى جانب نوبات الربو والإغماء، والتعامل مع لدغات ولسعات الزواحف، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الصحية.

يذكر أن المنظومة الصحية سخّرت أكثر من (3000) مركبة وآلية إسعافية متنوعة، إلى جانب (11) طائرة للإسعاف الجوي، و(526) نقطة انطلاق فوري للإسعاف، مدعومة بأكثر من (7700) كادر إسعاف ميداني، وذلك ضمن خطط الجاهزية الصحية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.