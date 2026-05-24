Icon

السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 Icon بطاقة نسك.. بطاقة ذكية تجسد ريادة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن Icon “الشؤون الإسلامية” تستقبل 200 ألف اتصال عبر الهاتف المجاني منذ بداية موسم الحج Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و78 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني Icon بحضور 13,500 إعلامي وزائر.. وزارة الإعلام تختتم أعمال النسخة الثالثة من ملتقى إعلام الحج Icon سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إريتريا بذكرى الاستقلال Icon هيئة العناية بالحرمين تطوّر لوحات “أنت هنا” لتسهيل تحديد مواقع الحجاج والمعتمرين Icon مقتل 24 شخصًا بانفجار استهدف قطارًا في باكستان Icon جمعيات ومتطوعو جازان يشاركون في توديع الحجاج ضمن مبادرة “على خُطى النُّسك” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الصحة تفعّل 30 وحدة صحية في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٢ مساءً
الصحة تفعّل 30 وحدة صحية في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

مواضيع ذات علاقة

فعّلت وزارة الصحة (30) وحدة صحية منها (26) وحدة صحية بمشعر مزدلفة و(4) وحدات صحية موزعة على امتداد الجمرات والحرم، خدمةً لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ؛ بهدف تعزيز التغطية الصحية، وتسريع الوصول للخدمات الصحية، ضمن جهود المنظومة الصحية لتقديم رعاية صحية متكاملة لضيوف الرحمن، تنسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقَين عن رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

وتقدم الوحدات الصحية خدمات علاجية للحجاج تشمل التعامل مع حالات ضربات الشمس، والإجهاد الحراري والبدني، والإصابات الجلدية والتسلخات، إلى جانب نوبات الربو والإغماء، والتعامل مع لدغات ولسعات الزواحف، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الصحية.

يذكر أن المنظومة الصحية سخّرت أكثر من (3000) مركبة وآلية إسعافية متنوعة، إلى جانب (11) طائرة للإسعاف الجوي، و(526) نقطة انطلاق فوري للإسعاف، مدعومة بأكثر من (7700) كادر إسعاف ميداني، وذلك ضمن خطط الجاهزية الصحية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة: استخدام المظلة يخفّض الحرارة المحيطة بالحاج حتى 10 درجات مئوية
صحة وطب‎

الصحة: استخدام المظلة يخفّض الحرارة المحيطة بالحاج...

صحة وطب‎
الصحة تُغلق 5 منشآت مخالفة وترصد 130 مخالفة ومعدل التزام تجاوز 91%
السعودية

الصحة تُغلق 5 منشآت مخالفة وترصد 130...

السعودية
الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة
السعودية

الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى...

السعودية