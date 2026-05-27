الصحة: تلقينا أكثر من مليون اتصال عبر مركز 937 خلال موسم الحج

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال مركز الاتصال الموحد (937) أكثر من مليون اتصال بـ7 لغات مختلفة، وذلك منذ بداية موسم حج 1447هـ حتى اليوم العاشر من ذي الحجة، ضمن منظومة تشغيلية تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل وصول الخدمات الصحية للحجاج من مختلف الجنسيات، بكفاءة وجودة تنسجمان مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقَين عن رؤية المملكة 2030.

وأوضحت “الصحة” أن خدمات المركز قُدمت باللغة العربية، والإنجليزية، والإندونيسية، والتركية، والفرنسية، والفارسية، والأوردية، حيث تنوعت الاتصالات بين الاستفسارات والاستشارات الطبية، إلى جانب خدمات التوعية المرتبطة بالإجهاد الحراري والأمراض المزمنة والإجراءات الوقائية، واستقبال البلاغات الصحية، عبر كوادر مؤهلة وأنظمة تقنية تدعم سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.

ودعت وزارة الصحة ضيوف الرحمن إلى الاستفادة من خدمات مركز (937) عند الحاجة لأي استفسارات أو طلب تقديم الاستشارات الطبية، إلى جانب رفع البلاغات العاجلة، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات على مدار الساعة بما يعزز سلامة الحجاج، ويمكّنهم من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.