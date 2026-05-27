اللواء الركن الودعاني يزور مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج Icon أوغندا تغلق مؤقتًا حدودها مع الكونغو وسط تفشي فيروس إيبولا Icon 20.2 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة Icon قرارات إدارية بحق 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 34 مخالفًا Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين: الخدمات المتكاملة أسهمت في توفير أجواء إيمانية مريحة وآمنة Icon نسك الحاج في اليوم العاشر Icon حاج من النيجر: برنامج خادم الحرمين للحج منحنا رحلة إيمانية تفيض بالطمأنينة والأخوّة Icon الشؤون الإسلامية تكثّف برامج توعية الحجاج بـ 22 مليون رسالة نصية و582 ألف اتصال Icon نصائح غذائية مهمة خلال عيد الأضحى Icon طباعة أول مصحف سعودي يوثق عناية السعودية بخدمة كتاب الله Icon

الصحة: تلقينا أكثر من مليون اتصال عبر مركز 937 خلال موسم الحج

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٠ مساءً
المواطن - واس

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال مركز الاتصال الموحد (937) أكثر من مليون اتصال بـ7 لغات مختلفة، وذلك منذ بداية موسم حج 1447هـ حتى اليوم العاشر من ذي الحجة، ضمن منظومة تشغيلية تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل وصول الخدمات الصحية للحجاج من مختلف الجنسيات، بكفاءة وجودة تنسجمان مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقَين عن رؤية المملكة 2030.
وأوضحت “الصحة” أن خدمات المركز قُدمت باللغة العربية، والإنجليزية، والإندونيسية، والتركية، والفرنسية، والفارسية، والأوردية، حيث تنوعت الاتصالات بين الاستفسارات والاستشارات الطبية، إلى جانب خدمات التوعية المرتبطة بالإجهاد الحراري والأمراض المزمنة والإجراءات الوقائية، واستقبال البلاغات الصحية، عبر كوادر مؤهلة وأنظمة تقنية تدعم سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.
ودعت وزارة الصحة ضيوف الرحمن إلى الاستفادة من خدمات مركز (937) عند الحاجة لأي استفسارات أو طلب تقديم الاستشارات الطبية، إلى جانب رفع البلاغات العاجلة، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات على مدار الساعة بما يعزز سلامة الحجاج، ويمكّنهم من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

الصحة لضيوف الرحمن: تجنبوا مشاركة أدوات الحلاقة عند التحلل منعًا للعدوى
