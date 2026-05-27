الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى

أوصت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام بأهمية العناية بسلامة القدمين، عبر فحصهما باستمرار، واختيار أحذية مريحة، وغسلهما وتجفيفهما جيدًا خاصة بين الأصابع، مع تجنب المشي حافي القدمين، مؤكدة أن المصابين بالسكري من أكثر الفئات عرضة للجروح والتقرحات، داعيةً السيدات إلى ارتداء الجوارب المناسبة للوقاية من التقرحات والاحتكاكات الجلدية، وذلك للحد من الإصابات المرتبطة بالمشي والتنقل خلال أداء المناسك.
أما عند الإصابة بالتواء الكاحل نتيجة التعثر أثناء المشي، فقد بينت الوزارة أن الإسعافات الأولية تشمل الراحة قدر المستطاع، وعدم تحميل الوزن على القدم المصابة، واستخدام كمادات باردة على مكان الإصابة، ولفّ الكاحل برباط ضاغط لتجنب التورم، ورفع القدم لأعلى، مع ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الألم والتورم.
ودعت “الصحة” ضيوف الرحمن إلى الاتصال بـ (937) لطلب المساعدة وتقديم الاستشارات الطبية، مؤكدة أن هذه الإرشادات تعد جزءًا من مجموعة الخدمات الصحية التوعوية التي تقدمها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن، بما يعزز صحتهم وسلامتهم خلال أداء المناسك.