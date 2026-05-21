الصحة توصي الحجاج بـ ثلاثي الوقاية تحت شمس المشاعر المقدسة 

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت وزارة الصحة السعودية أن سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج تمثل أولوية قصوى، داعية الحجاج إلى الالتزام باصطحاب ثلاث أدوات أساسية للوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالأجواء الحارة والازدحام في المشاعر المقدسة.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته ضمن حملة حج بصحة تحت عنوان “تحت شمس المشاعر.. ثلاثي الوقاية في الحج”، أن هذه الأدوات تسهم بشكل مباشر في الحد من خطر الإجهاد الحراري والوقاية من العدوى التنفسية خلال أداء المناسك.

وشددت الوزارة على أهمية عدم إهمال ما وصفتهبـ “الثلاثي الوقائي”، والذي يشمل المظلة للحماية من أشعة الشمس المباشرة وتقليل احتمالية الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، والكمامة للحد من انتقال العدوى والأمراض التنفسية في مواقع الازدحام والتجمعات، وكذلك عبوة الماء للمحافظة على ترطيب الجسم وتعويض السوائل بشكل منتظم لتجنب الجفاف والإرهاق الحراري.

 

 

 

 

