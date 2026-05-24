الصحة للحجاج: استخدموا المظلة للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٨ مساءً
دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي حول الاستخدام الأمثل للمظلة الشمسية، مؤكدةً أهمية الالتزام بالسلوكيات الوقائية للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة.
وأوضح الدليل أن استخدام المظلة يُعد من الوسائل الوقائية الفعالة التي تسهم في تقليل احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف، إلى جانب دورها في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بما يعزز سلامة الحجاج ويساعدهم على أداء المناسك بشكل صحي وآمن، وتسهم المظلة في خفض درجة الحرارة المحيطة بالحاج بنحو 10 درجات مئوية.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية المرتبطة باستخدام المظلة والمحافظة عليها، ومن أبرزها: ربط المظلّة بسوار على معصم اليد وطيّها وحفظها بطريقة مناسبة لاستخدامها عند الحج، وعدم التخلص منها بعد أداء المناسك، ويأتي ذلك ضمن خدمات التوعية الصحية التي تقدمها المنظومة الصحية لتعزيز الوقاية والحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك.

