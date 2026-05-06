لتعزيز الوقاية ورفع الوعي الصحي لضيوف الرحمن

“الصحة” و”وقاية” تُطلقان دليل الحج التوعوي بثماني لغات

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أطلقت وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة “وقاية” الدليل التوعوي لموسم حج 1447هـ بثماني لغات تحت شعار “حِج بصحة”؛ وذلك في سياق جهودهما لتعزيز الوقاية ورفع الوعي الصحي لدى ضيوف الرحمن، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وذلك بتقديم محتوى مخصّص لمختلف مراحل رحلة الحاج الصحية، بدءًا من اشتراطات ما قبل الحج.

ويتناول الدليل بشكل موسّع محاور الوقاية الصحية خلال موسم الحج، بما يشمل الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب إرشادات تفصيلية للحد من العدوى التنفسية؛ بما يعزز السلامة الصحية في بيئات الكثافة البشرية العالية.
ويشتمل الدليل على إرشادات الإسعافات الأولية، مع توضيح خطوات الاستجابة السريعة؛ بما يعزّز وعي الحاج بكيفية التصرف في الحالات الطارئة قبل الوصول إلى الرعاية الصحية، كما يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات ذات الأولوية، بتقديم إرشادات مخصّصة وتوجيهات دقيقة لإدارة حالتهم الصحية خلال الحج؛ مما يقلّل من المضاعفات المحتملة ويعزّز استقرارهم الصحي أثناء أداء المناسك، إضافةً إلى تقديم توجيهات تعزّز سلامة الغذاء وتقي -بإذن الله- من التسمم الغذائي.

وأوضحت وزارة الصحة و”وقاية” أن الأدلة التوعوية متاحة بثماني لغات، تشمل: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والفارسية، والإندونيسية، والتركية، والملايوية؛ بما يسهم في إيصال الرسائل الصحية إلى مختلف الجنسيات.
وأكدتا استمرار جهودهما في تطوير المحتوى التوعوي؛ بما يعزز تبنّي السلوكيات الوقائية ويرفع الجاهزية الصحية للحجاج، ويمكّنهم من أداء مناسكهم في بيئة صحية آمنة، داعيتين ضيوف الرحمن إلى الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتواه عبر الرابط التالي: https://static.moh.gov.sa/assets/pdf/Hajj-Book-Arabic.pdf.

