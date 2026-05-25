الصين تصدر إنذارًا أحمر لمواجهة الفيضانات بمقاطعتي آنهوي وهوبي

أصدرت وزارة الموارد المائية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالصين أمس إنذارًا باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى من الإنذار، لمواجهة الفيضانات المفاجئة وسط هطول أمطار غزيرة على المناطق الوسطى والشرقية من الصين.
وحذرت السلطات الصينية -وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- من أن أجزاء من غربي مقاطعة آنهوي وشرقي مقاطعة هوبي تواجه خطرَا لحدوث فيضانات جبلية مفاجئة، وذلك من الساعة الثامنة مساء الأحد وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين.
كما أُصدر إنذار باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى من الإنذار، لأجزاء من مقاطعات تشجيانغ وآنهوي وجيانغشي وهوبي.
ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا، على جنوبي خنان وغربي وجنوبي آنهوي وشمال غربي هونان وشمال شرقي جيانغشي وشمال شرقي تشونغتشينغ، حتى مساء اليوم، فيما تستعد بعض المناطق في جنوب غربي آنهوي وشرقي هوبي لعواصف مطرية شديدة قد تصل إلى مستويات قياسية.
كما أصدرت وزارة الموارد الطبيعية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بشكل مشترك إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة الكوارث الجيولوجية في عشر مقاطعات، من بينها شانشي وآنهوي وهوبي.
ورُفع مستوى خطر الانهيارات الأرضية إلى إنذار باللون البرتقالي في جنوبي آنهوي وشرقي هوبي، مما يشير إلى احتمالية عالية لحدوث انزلاقات طينية وانهيارات أرضية.