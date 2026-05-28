العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات

شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت رحيل عبدربه منصور هادي.. رجل دولة وشخصية حكيمة أدار اليمن خلال فترة استثنائية 49 حصاة تختصر مشهد رمي الجمرات في منى.. بين التكبير والدعاء غابات القندل في فرسان.. رحلةٌ بحرية بين الخضرة والماء تستقطب زوار العيد ضبط مواطن مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة حاجة سبعينية من السودان تُجسّد معاني البرّ بخدمة والدتها التسعينية في المشاعر
قال العقيد محمد الحمادي، المتحدث الرسمي للدفاع المدني، إن قوات الدفاع المدني منتشرة في منشأة الجمرات لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية وتقديم الخدمات للحجاج.
وأضاف الحمادي، وفقا لـ”الإخبارية”، أن الجولات الرقابية مستمرة لتحقيق أعلى درجات السلامة ومتابعة كفاءة الأنظمة، ومتابعة تنفيذ الخدمات التشغيلية والإنسانية بجميع أدوار منشأة الجمرات.
وأضاف أن القوات وفرق التدخل السريع تعمل وفق خطط ومهام وضعت لها من قبل مركز القيادة والتحكم، مع استخدام التقنيات والحلول الرقمية والبوابة الجيومكانية والمنصة الجيومكانية لدعم واتخاذ القرار، مشيرا إلى تحقيق نتائج ميدانية كبيرة بأعمال الدفاع المدني وسلامة جميع حجاج بيت الله الحرام.
متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي: قوات الدفاع المدني منتشرة في منشأة الجمرات لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية وتقديم الخدمات للحجاج#الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/TPKRKMUYE6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2026