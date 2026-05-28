العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات

قال العقيد محمد الحمادي، المتحدث الرسمي للدفاع المدني، إن قوات الدفاع المدني منتشرة في منشأة الجمرات لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية وتقديم الخدمات للحجاج.

جولات رقابية مستمرة

وأضاف الحمادي، وفقا لـ”الإخبارية”، أن الجولات الرقابية مستمرة لتحقيق أعلى درجات السلامة ومتابعة كفاءة الأنظمة، ومتابعة تنفيذ الخدمات التشغيلية والإنسانية بجميع أدوار منشأة الجمرات.

وأضاف أن القوات وفرق التدخل السريع تعمل وفق خطط ومهام وضعت لها من قبل مركز القيادة والتحكم، مع استخدام التقنيات والحلول الرقمية والبوابة الجيومكانية والمنصة الجيومكانية لدعم واتخاذ القرار، مشيرا إلى تحقيق نتائج ميدانية كبيرة بأعمال الدفاع المدني وسلامة جميع حجاج بيت الله الحرام.