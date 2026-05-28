شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية

العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٢ مساءً
المواطن- فريق التحرير

قال العقيد محمد الحمادي، المتحدث الرسمي للدفاع المدني، إن قوات الدفاع المدني منتشرة في منشأة الجمرات لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية وتقديم الخدمات للحجاج.

جولات رقابية مستمرة

وأضاف الحمادي، وفقا لـ”الإخبارية”، أن الجولات الرقابية مستمرة لتحقيق أعلى درجات السلامة ومتابعة كفاءة الأنظمة، ومتابعة تنفيذ الخدمات التشغيلية والإنسانية بجميع أدوار منشأة الجمرات.

وأضاف أن القوات وفرق التدخل السريع تعمل وفق خطط ومهام وضعت لها من قبل مركز القيادة والتحكم، مع استخدام التقنيات والحلول الرقمية والبوابة الجيومكانية والمنصة الجيومكانية لدعم واتخاذ القرار، مشيرا إلى تحقيق نتائج ميدانية كبيرة بأعمال الدفاع المدني وسلامة جميع حجاج بيت الله الحرام.

