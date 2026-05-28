العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار

أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن دعم المملكة العربية السعودية الجديد لبلاده يجسد مجددًا موقفها المشرف بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية والتزامها القوي بدعم تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية.

وأعرب فخامته عن عظيم الشكر والتقدير للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا على منحة المشتقات النفطية الجديدة الموجهة لتشغيل محطات الكهرباء والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.