العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات

حددت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواعيد استقبال الزوار يوميًا في معرض عمارة المسجد النبوي ومعرض نوادر المخطوطات، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، تيسيرًا على ضيوف الرحمن وإثراءً لتجربتهم المعرفية والثقافية.

وأوضحت الهيئة أن معرض عمارة المسجد النبوي يستقبل زواره في الجهة الجنوبية مقابل باب (307)، ويسلط الضوء على التطورات المعمارية والهندسية التي شهدها المسجد النبوي عبر العصور، وما يتميز به من عناصر تعكس مكانته الدينية والتاريخية.

كما يستقبل معرض نوادر المخطوطات الزوار في الساحات الجنوبية مقابل باب (368) للاطلاع على نماذج من المخطوطات والمقتنيات الثمينة التي تبرز عراقة التراث الإسلامي وعلومه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتنظيم توافد الزوار وتقديم خدمات متميزة تعتمد على وسائل التقنية الحديثة والشاشات التفاعلية، بمؤازرة مرشدين متخصصين يقدمون المحتوى بـ (12) لغة عالمية، بما يضمن إيصال الرسالة الحضارية والعلمية للمسجد النبوي الشريف لكافة الزوار من مختلف أنحاء العالم.