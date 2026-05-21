العناية بالحرمين تطوّر منظومة سقيا زمزم وتزيد نقاط الخدمة لراحة الحجاج

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير منظومة سقيا زمزم في المسجد الحرام، عبر تعزيز كفاءة مشربيات زمزم وتوسيع نقاط الخدمة بما يواكب الكثافة المتزايدة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ويرفع مستوى الجاهزية التشغيلية في مواقع الحركة العالية.
ويأتي المشروع ضمن توجه تشغيلي يركز على تحسين كفاءة توزيع مياه زمزم، وتقليل الهدر، وتحقيق سرعة الاستجابة خلال أوقات الذروة، مع المحافظة على وفرة الخدمة وجودتها داخل المسجد الحرام وساحاته.
وتضم المنظومة الحالية (169) مشربية زمزم، فيما يُستخدم يوميًا ما يقارب (14,892) حافظة مياه باردة وحارة، إلى جانب توزيع أكثر من (2,146,000) كأس يوميًا لخدمة المصلين والزوار، ويبلغ متوسط استهلاك مياه زمزم نحو (1,622) مترًا مكعبًا يوميًا، في حين تُجرى فحوصات يومية على (70) عينة؛ للتأكد من سلامة المياه وجودتها وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وتعكس مؤشرات التشغيل تطورًا في إدارة منظومة السقيا، من خلال الاعتماد على قياس الطلب وتحليل الاحتياج الفعلي لنقاط الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة التوزيع وتحسين الاستفادة من الموارد، دون التأثير على انسيابية الخدمة أو جاهزية نقاط السقيا.
وأكدت الهيئة أن تطوير منظومة سقيا زمزم يُعد جزءًا من حزمة مبادرات تشغيلية متكاملة، تهدف إلى الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، بما ينسجم مع مستهدفات تحسين جودة الخدمات التشغيلية خلال موسم الحج.
ويُنتظر أن تسهم التحسينات الجديدة في تقليل التكدس حول مواقع السقيا، ودعم انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام، إلى جانب تعزيز الاستدامة التشغيلية عبر خفض الفاقد وترشيد الاستهلاك، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية.