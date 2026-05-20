“العناية بشؤون الحرمين” تقدم خدمات الإرشاد المكاني بـ20 لغة في المسجد النبوي

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢١ مساءً
المواطن- فريق التحرير

تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الإرشاد المكاني في المسجد النبوي بـ20 لغة عالمية، بمشاركة 60 مترجمًا ومترجمة على مدار الساعة، ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي خلال موسم الحج.
وتوزعت مواقع تقديم الخدمة في عددٍ من المواقع الرئيسة بالمسجد النبوي، شملت باب 41 بمنطقة الزيارة، وأمام باب السلام، وممر بوابة 5، وأمام سبيل زمزم بممر بوابات 301 – 303، إضافة إلى ممرات بوابات 314 – 316، و318، و320، و326، و328، و329، و330، و332 – 336، و337، و338، و365، إلى جانب مركز الخدمة الشاملة 339، ومركز الخدمة الشاملة بممر باب 4.


ودعمت الهيئة القسم النسائي بعددٍ من المترجمات في مواقع متعددة، تضمنت ممر بوابات 13 – 17 النسائي، وممر بوابات 25 – 29 النسائي، وكونترات سلم 27 النسائي، ومركز الخدمة الشاملة 307 النسائي.
واستفادت الهيئة من التقنيات الحديثة في تقديم الخدمة عبر أجهزة مخصصة للترجمة، إضافة إلى البرامج المتاحة على الهواتف الذكية؛ بهدف تسهيل التواصل مع الزوار والمصلين بمختلف لغاتهم.
وتندرج ضمن خدمات الإرشاد باللغات، خدمات الإرشاد الزماني التي تُعنى بإثراء ضيوف الرحمن بمواعيد الصلوات والدروس والمحاضرات وزيارات المتاحف والمعارض، إلى جانب الإرشاد الثقافي الذي يقدم المعلومات الثقافية والتاريخية المتعلقة بالمسجد النبوي والخدمات المقدمة فيه.
وأوضحت الهيئة أنها قدمت خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ344,626 مستفيدًا خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى 3 من ذي الحجة الجاري، بمتوسط يومي بلغ 10,443 مستفيدًا، مؤكدةً استمرار جهودها في تطوير منظومة الخدمات الإرشادية واللغوية داخل المسجد النبوي، بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار والمصلين وإثراء تجربتهم الإيمانية والثقافية خلال وجودهم في المسجد النبوي.

