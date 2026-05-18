Icon

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة Icon سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة Icon مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي Icon خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك Icon 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين Icon وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج Icon الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة Icon 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
يواكب الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف

العُلا.. أكبر متحف حيّ في العالم يحتضن إرثًا حضاريًا يمتد لآلاف السنين

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
العُلا.. أكبر متحف حيّ في العالم يحتضن إرثًا حضاريًا يمتد لآلاف السنين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحتفي الهيئة الملكية لمحافظة العُلا باليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق 18 من مايو من كل عام، في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة العُلا بوصفها أكبر متحف حيّ في العالم، ووجهة ثقافية عالمية تحتضن إرثًا حضاريًا يمتد لآلاف السنين، ضمن رؤية تنموية شاملة تُعنى بصون التراث وتعزيز الحراك الثقافي والاقتصادي.

ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدًا للدور الذي تؤديه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في حفظ الذاكرة الإنسانية وصون المواقع التاريخية والطبيعية، وتعزيز حضور العُلا على خريطة الثقافة العالمية، عبر تطوير منظومة متكاملة من المواقع الأثرية والتجارب الثقافية التي تجسد التلاقي بين التاريخ والابتكار، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الثقافي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا للثقافة والتراث والسياحة.

وتواصل الهيئة جهودها في تطوير المواقع التاريخية والأثرية والحفاظ عليها وفق أعلى المعايير الدولية، حيث يبرز موقع الحِجر بوصفه أول موقع سعودي مُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يضمه من مدافن نبطية منحوتة في الصخور تعكس ازدهار الحضارة النبطية، ومكانة العُلا التاريخية على طرق القوافل القديمة، وتعمل الهيئة على إبراز القيمة الحضارية لموقع دادان، إحدى أقدم الممالك العربية في شمال غرب الجزيرة العربية، من خلال برامج الحفظ الأثري، والأبحاث العلمية، والمشاريع التطويرية التي تسهم في تعزيز فهم الإرث التاريخي للموقع وإتاحته للزوار والباحثين.

وفي سياق جهودها لصون التراث الإنساني، أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بجبل عِكمة، الذي يُعد أحد أبرز مواقع سجل ذاكرة العالم لدى منظمة اليونسكو، لما يضمه من آلاف النقوش والكتابات القديمة التي توثق جوانب متعددة من الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية في الحضارات القديمة، ليشكّل شاهدًا حيًا على عمق الإرث الثقافي للعُلا.

ويأتي هذا الحراك الثقافي ضمن إستراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الهادفة إلى تعزيز تجربة سياحية ثقافية استثنائية، تتكامل فيها المواقع الأثرية مع المشاريع التنموية، بما يعكس تلاقي الماضي بالحاضر في مشهد حضاري متجدد، وتواصل الهيئة عبر شراكاتها المحلية والدولية، جهودها في حماية التراث الإنساني وتعزيز حضوره عالميًا، بما يرسّخ مكانة العُلا بوصفها وجهة ثقافية رائدة تحتفي بالتاريخ والطبيعة والإنسان، وتقدم نموذجًا عالميًا للتنمية المستدامة القائمة على التوازن بين التطوير والحفاظ على الإرث الحضاري.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ملكية العُلا تبدأ تطبيق الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات وتفعيل اللوائح الرقابية
السعودية

ملكية العُلا تبدأ تطبيق الدليل التنظيمي لمظلات...

السعودية
العُلا.. صيفٌ استثنائي بين روعة الطبيعة وفخامة التجارب
السعودية

العُلا.. صيفٌ استثنائي بين روعة الطبيعة وفخامة...

السعودية