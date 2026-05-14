العُلا.. صيفٌ استثنائي بين روعة الطبيعة وفخامة التجارب

تواصل العُلا ترسيخ مكانتها وجهةً سياحية عالمية تجمع عبق التاريخ وروح المغامرة ورفاهية التجارب العصرية، مقدّمةً لزوّارها هذا الموسم مشهدًا استثنائيًا تتناغم فيه الطبيعة الصحراوية الساحرة مع الإرث الحضاري العريق والضيافة الراقية، عبر باقة متنوّعة من الأنشطة والتجارب المصمّمة لتلبية تطلعات العائلات ومحبي الاستكشاف والباحثين عن الاستجمام الفاخر.

وتأخذ العُلا زوّارها في رحلة متكاملة تبدأ من المغامرات البرية بين التكوينات الصخرية المهيبة والواحات الخضراء، وصولًا إلى رحلات جوية مباشرة وقصيرة من الرياض وجدة والدمام ودبي، لتفتح أمامهم أبواب اكتشاف واحة تاريخية تمتد جذورها لأكثر من 250 ألف عام، تحت سماء صحراوية آسرة وتجارب تنبض بالتفرّد.

وتبرز العُلا خيارًا مثاليًا للعطلات الصيفية، بفضل أجوائها المعتدلة التي تقل درجات حرارتها بما يصل إلى 10 درجات مئوية مقارنة بعدد من الوجهات الأخرى في المنطقة خلال هذه الفترة من العام، ومع طبيعتها الجبلية ووديانها الظليلة وانخفاض نسبة الرطوبة فيها توفّر أجواءً ملائمة للاستمتاع بالتجارب الخارجية من مايو وحتى أغسطس، ما يعزّز مكانتها وجهةً متكاملة للمغامرات والأنشطة السياحية على مدار العام.

وتبدأ الرحلة في العُلا من قلب الحضارات القديمة التي تركت بصمتها على امتداد الصخور الشاهقة والتكوينات الرملية المهيبة، ففي الحِجر -أول موقع سعودي مُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي- يمكن للزوّار التجوّل بين المدافن النبطية الضخمة واستكشاف صفحات من التاريخ الإنساني العريق، قبل التوجّه إلى جبل عِكمة، المكتبة المفتوحة التي تحتضن مئات النقوش والكتابات القديمة بخمس لغات مختلفة، وتتيح التجارب الثقافية للزوّار التعرّف على القصص والعادات والتقاليد التي ما زالت حاضرة في مجتمع العُلا حتى اليوم.



ومع اقتراب عطلة عيد الأضحى، تبرز العُلا بصفتها وجهةً متكاملةً تجمع الاسترخاء والثقافة والتجارب الراقية في قلب الطبيعة، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الفنية وورش العمل الإبداعية، إلى جانب تجارب الطهي التي تحتفي بنكهات المنطقة بروح عصرية مبتكرة.

وتقدّم العُلا لزوّارها تجارب مغامرات عصرية تضاهي في إثارتها سحر إرثها التاريخي العريق، ولأول مرة هذا العام، تستضيف الوجهة تجربة القفز المظلي خلال الفترة من 21 حتى 30 مايو، لتمنح عشّاق التشويق فرصة استثنائية للتحليق فوق التكوينات الصخرية الشاهقة والواحات الخضراء، والاستمتاع بإطلالات بانورامية نادرة على مشاهد العُلا الطبيعية الخلابة.



أما الباحثون عن تجارب أكثر هدوءًا وسط الطبيعة، فتأخذهم رحلات السفاري والجولات البيئية في الحِجر إلى مشاهد صحراوية آسرة داخل أول موقع سعودي مُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مع فرص لمشاهدة الحياة الفطرية في بيئتها الطبيعية، وتشكّل قاعة “مرايا”، أكبر مبنى مغطّى بالمرايا في العالم، إحدى أبرز المحطات التي تستقطب الزوّار بما تعكسه من حضور معماري وفني فريد وسط الصحراء.

ومع حلول المساء وانخفاض درجات الحرارة، تتحوّل سماء العُلا إلى مسرح ساحر لتجارب رصد النجوم في الغراميل وغيرها من المواقع الطبيعية، حيث تشتهر الوجهة بصفاء سمائها الاستثنائي، وتُعد الوحيدة في المنطقة التي تحتضن أربع حدائق معتمدة للسماء المظلمة، ما يمنح الزوّار فرصة نادرة لمشاهدة مجرّة درب التبانة بعيدًا عن أضواء المدن، في مشهد يخطف الأنفاس.

وتتكامل التجربة السياحية في العُلا مع خيارات إقامة متنوّعة تجمع المنتجعات الفاخرة وسط الأودية والتكوينات الصخرية، والإقامات الصحراوية الهادئة، والتجارب العائلية المتكاملة، إلى جانب الفنادق التراثية التي تحتضنها البلدة القديمة، بما يوفّر للزوّار خيارات إقامة تلائم مختلف التطلعات ضمن تجربة ضيافة تعكس هوية المكان وطابعه الفريد.

وعلى مدى آلاف السنين، شكّلت العُلا محطةً للمسافرين والتجّار، الذين غادروها محمّلين بالحكايات والانطباعات التي بقيت عالقة في الذاكرة. واليوم تواصل الوجهة استحضار هذا الإرث بروح معاصرة، لتقدّم لزوّارها تجارب استثنائية تجمع الدهشة والأصالة ورفاهية الاكتشاف، ضمن وجهة سياحية متجددة على مدار العام.

