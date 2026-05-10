الغذاء والدواء: إضافة الفلورايد للمياه المعبأة تخضع لاشتراطات معتمدة

قالت هيئة الغذاء والدواء إن إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب المعبأة تخضع لاشتراطات وتشريعات تنظيمية معتمدة، تستند إلى توصيات ومراجع علمية دولية تُطبق في العديد من الدول والجهات الرقابية حول العالم.

وتابعت الهيئة عبر منصة إكس أنها تواصل مراجعة وتقييم السياسات والتشريعات ذات العلاقة بصورة دورية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة؛ بما يعزز مستويات سلامة وأمان المنتجات المتداولة في المملكة.