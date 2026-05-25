الغذاء والدواء تنصح بتناول اللحوم باعتدال

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأهمية تناول اللحوم باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مشيرة إلى أن البروتين يجب أن يشكل ما بين 15% و20% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية للفرد.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الاحتياج اليومي من البروتين، ضمن نظام يعتمد على 2000 سعرة حرارية، يعادل نحو 300 إلى 400 سعرة حرارية يوميًا، داعية إلى مراعاة الكميات المناسبة للحفاظ على صحة الجسم وتعزيز التغذية المتوازنة.
كما أوصت الهيئة بتناول من حصتين إلى ثلاث حصص يوميًا من مجموعة اللحوم، موضحة أن الحصة الواحدة تعادل نحو 30 جرامًا، وذلك ضمن الإرشادات الغذائية الصحية المعتمدة.
لتعزيز التغذية المتوازنة، يُنصح بتناول اللحوم باعتدال وضمن الاحتياج اليومي من البروتين.
