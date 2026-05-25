ضمن الاحتياج اليومي للبروتين

الغذاء والدواء تنصح بتناول اللحوم باعتدال

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأهمية تناول اللحوم باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مشيرة إلى أن البروتين يجب أن يشكل ما بين 15% و20% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية للفرد.

الاعتدال في تناول اللحوم

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الاحتياج اليومي من البروتين، ضمن نظام يعتمد على 2000 سعرة حرارية، يعادل نحو 300 إلى 400 سعرة حرارية يوميًا، داعية إلى مراعاة الكميات المناسبة للحفاظ على صحة الجسم وتعزيز التغذية المتوازنة.

كما أوصت الهيئة بتناول من حصتين إلى ثلاث حصص يوميًا من مجموعة اللحوم، موضحة أن الحصة الواحدة تعادل نحو 30 جرامًا، وذلك ضمن الإرشادات الغذائية الصحية المعتمدة.

