الفتح يفوز على النجمة بثنائية في دوري روشن

حقق فريق الفتح فوزًا مستحقًا على ضيفه النجمة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وافتتح الأرجنتيني ماتياس فارغاس التسجيل للفتح عند الدقيقة 21، قبل أن يعزز فهد الزبيدي النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 55.
وبهذا الفوز، رفع الفتح رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد النجمة عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.