القادسية بطلًا للدوري السعودي الممتاز لكرة القدم تحت 18 عامًا

تُوِّج فريق القادسية تحت 18 عامًا بلقب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي بدر الرزيزا، والرئيس التنفيذي جيمس بيسجروف، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدمهم نزيه النصر والفيصل الخنيفر.
وجاء التتويج بعد أن حسم القادسية لقب الدوري رسميًا قبل نهاية المنافسات بثلاث جولات، في موسم استثنائي قدّم خلاله الفريق مستويات فنية مميزة ونتائج لافتة أكدت تفوقه منذ البداية وحتى لحظة التتويج.
وتسلّم لاعبو القادسية كأس البطولة عقب نهاية المواجهة التي جمعتهم بفريق الهلال ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، والتي انتهت بفوز القادسية بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعبان فهاد الشمري وراكان مجرشي.
ويواصل القادسية موسمه متصدرًا جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها 27 انتصارًا، مقابل 3 تعادلات و3 خسائر فقط، وسجل الفريق 94 هدفًا كأقوى خط هجوم في البطولة، بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا فقط كأقوى خط دفاع.