القادسية يتوج بدرع التفوق العام للمصارعة بـ156 ميدالية

توّج فريق القادسية بدرع التفوق العام في ختام منافسات موسم بطولات المصارعة، الذي انطلق في سبتمبر الماضي.

وتمكن القادسية من تحقيق المركز الثاني في بطولة كأس السوبر للمصارعة الحرة، إلى جانب حصوله على المركز الثاني في منافسات المصارعة الرومانية، ليواصل حضوره التنافسي اللافت حتى المحطة الختامية للموسم.

وخاض القادسية خلال الموسم 34 بطولة متنوعة على مستوى مختلف الفئات السنية، نجح خلالها في تحقيق 156 ميدالية ملونة، بواقع 41 ميدالية ذهبية، و67 ميدالية فضية، و48 ميدالية برونزية، في حصيلة تعكس حجم العمل الفني والإداري المبذول طوال الموسم، إضافة إلى التطور الكبير الذي شهدته اللعبة داخل النادي.

ويُعد هذا الإنجاز دلالة على المكانة المتميزة التي باتت تحتلها مصارعة القادسية على الساحة الرياضية السعودية، في ظل الاستقرار الفني والدعم المتواصل الذي تحظى به اللعبة، إلى جانب الاهتمام المستمر بتطوير المواهب وصقل قدرات اللاعبين في مختلف المراحل السنية، بما يعزز استدامة النجاحات وتحقيق مزيد من المنجزات المستقبلية.