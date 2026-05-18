Icon

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة Icon سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة Icon مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي Icon خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك Icon 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين Icon وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج Icon الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة Icon 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

القباب والمظلات في المسجد النبوي تهيئ أجواءً مريحة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٩ مساءً
القباب والمظلات في المسجد النبوي تهيئ أجواءً مريحة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تسهم القباب المتحركة والمظلات العملاقة في المسجد النبوي الشريف في تهيئة أجواء مريحة للمصلين وضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ضمن منظومة خدمية متكاملة تقدمها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعناية براحة الزائرين وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يُسر وطمأنينة.
وتُعد القباب المتحركة في المسجد النبوي من أبرز المعالم المعمارية الحديثة التي تجمع بين الجمال الهندسي والتقنيات التشغيلية المتقدمة، إذ أُنشئت ضمن التوسعة السعودية الكبرى في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، التي وُضع حجر الأساس لها عام 1405هـ.
ويبلغ عدد القباب المتحركة 27 قبة، صُممت بطريقة هندسية دقيقة تسمح بدخول الضوء الطبيعي والهواء إلى أروقة المسجد النبوي، فيما تعمل آليًا عبر أنظمة تحكم متقدمة لفتحها وإغلاقها بحسب الظروف المناخية، وتزن القبة الواحدة نحو 80 طنًا، وتتحرك فوق قضبان حديدية تمتد لمسافة إجمالية تبلغ 1573 مترًا.
وتتميز القباب بتفاصيلها المعمارية والزخرفية المستوحاة من الفن الإسلامي، حيث جُمعت في تصميمها عناصر الخشب والفيروز الأزرق والسيراميك والألوان الرملية والتركواز، بما يعكس الهوية الجمالية للمسجد النبوي الشريف.
وفي الساحات المحيطة بالمسجد النبوي تنتشر 250 مظلة عملاقة تُفتح وتُغلق آليًا لتوفير الظل والحماية من أشعة الشمس والأمطار، بما يُسهم في تهيئة بيئة مريحة للمصلين والزائرين، خاصة مع تزايد أعداد ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة خلال موسم الحج.
وتجسد هذه المنظومة الهندسية المتطورة حجم العناية التي توليها المملكة بالمسجد النبوي الشريف، وحرصها على تسخير التقنيات الحديثة لخدمة قاصديه من مختلف أنحاء العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مظلات المسجد النبوي تُسهم في تهيئة أجواء معتدلة للمصلين والزوار
السعودية

مظلات المسجد النبوي تُسهم في تهيئة أجواء...

السعودية
خطيب المسجد النبوي: الحج مدرسة ربانية إيمانية تنقي السلوك وتهذب الأخلاق
السعودية

خطيب المسجد النبوي: الحج مدرسة ربانية إيمانية...

السعودية
مآذن المسجد النبوي.. شواهد معمارية تصدح بنداء الأذان
آخر الاخبار

مآذن المسجد النبوي.. شواهد معمارية تصدح بنداء...

آخر الاخبار
مركز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي يعزز تكامل الخدمات لضيوف الرحمن
السعودية

مركز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي يعزز...

السعودية