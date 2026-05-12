القبض على شخصين لانتحالهما صفة غير صحيحة وسرقة مبلغ مالي من محل تجاري بالرياض

قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على شخصين لانتحالهما صفة غير صحيحة وسرقة مبلغ مالي من محل تجاري.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.