القبض على مقيمين لارتكابهما عمليات نصب بنشر إعلانات حج وهمية بالعاصمة المقدسة

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيمين من الجنسية الإندونيسية لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضُبطت بحوزتهما بطاقات حج مزورة وأدوات تستخدم في ذلك، وأوقفا واتّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.
وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.