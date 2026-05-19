القبض على مقيمين لترويجهم الحشيش في المدينة المنورة

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مقيمين من الجنسية التشادية ومقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم 5 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

وقالت “مكافحة المخدرات”، إنه جرى إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.