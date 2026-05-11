القبض على مقيمَين لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيمَين من الجنسية الإندونيسية لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضُبط بحوزتهما أساور وبطاقات حج مزورة وأدوات تستخدم في ذلك، وأوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.
وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.