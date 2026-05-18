القبض على مقيم لنشره إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.
وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.