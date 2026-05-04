القبض على مقيم لنشره إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية الإندونيسية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأُوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.